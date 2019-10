Varuh od mednarodnem dnevu starejših poziva k sistemskih rešitvam na področju socialne oskrbe

Ljubljana, 1. oktobra - Varuh človekovih pravic Peter Svetina ob današnjem mednarodnem dnevu starejših vlado in zakonodajalca poziva, da čim prej sprejmeta učinkovite sistemske rešitve na področju socialne oskrbe. Ob obiskih v domovih starejših občanov in drugih socialno-varstvenih zavodih namreč ugotavlja, da je trenutno stanje kritično, so sporočili pri varuhu.