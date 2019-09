Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (30. 9.)

Ljubljana, 30. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o stečaju letalske družbe Adria Airways, o tem, da Slovenija in Hrvaška na zasedanju meddržavne komisije za Nuklearno elektrarno Krško nista dosegli dogovora glede skupnega odlagališča jedrskih odpadkov, in o tem, da so čez vikend na hrvaško-slovenski meji prestregli 58 migrantov.