Na zaslišanju Gabrielove kritike zaradi naziva resorja

Bruselj, 30. septembra - Bolgarka Marija Gabriel, kandidatka za komisarko za inovacije in mlade, je na triurnem zaslišanju v Evropskem parlamentu v Bruslju pričakovano slišala kritike, ker naziv njenega portfelja ne vključuje besed kultura, znanost in izobraževanje, ki so po mnenju evropskih poslancev ključne.