V Ljubljani s festivalskim dogajanjem v središče postavili starejše

Ljubljana, 1. oktobra - V Cankarjevem domu v Ljubljani se je začel že 19. Festival za tretje življenjsko obdobje. Podjetje Proevent in Mestna zveza upokojencev Ljubljana kot organizatorja vse do četrtka napovedujeta deset strokovnih razprav ter več kot 200 izobraževalnih in kulturnih dogodkov. V treh dneh pričakujejo okoli 17.000 obiskovalcev.