Finance o pretvarjanju pri postavljanju ciljev (1. 10.)

Ljubljana, 30. septembra - Simona Toplak v komentarju Bleferji višje ravni piše, da se preveč govori o postavljanju stvari na višjo raven delovanja države, ampak se je treba postaviti na realna tla. Bilo bi zdravo, ko bi nehali stvari dvigovati na višjo raven in raje izpolnili tisto, kar je jasno definirano, kjer so merljivi cilji in otipljive koristi.