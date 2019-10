Ilka Štuhec pripravljena prevzeti štafeto uspehov

Koper, 1. oktobra - Za Ilko Štuhec je zelo produktivno poletje, ki ga je izkoristila za polnjene baterij ter ustvarjanje pogojev za vrnitev na smukaške steze. Z novo ekipo se je odlično ujela, navdušuje jo sveža energija in je pripravljena prevzeti štafeto od kolesarjev in odbojkarjev, ki so poskrbeli za novo športno evforijo Slovencev.