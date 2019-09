Newyorške borze teden začele s pozitivnim predznakom

New York, 30. septembra - Newyorške borze so v nov trgovalni teden vstopile z rastjo indeksov. Vlagatelji so pozdravili ugodne gospodarske novice s Kitajske in se tako otresli zaskrbljenosti, ki jo je povzročila petkova novica, da ameriški predsednik Donald Trump razmišlja o možnosti umika delnic kitajskih podjetij z ameriškega borznega parketa.