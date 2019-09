Petra Polanc in mešana dvojica Ivančič/Polanc do brona na Češkem

Praga, 30. septembra - Mednarodnega turnirja serije Futures na Češkem, ki je štel za evropsko in svetovno jakostno lestvico v badmintonu, sta se udeležila dva člana slovenske reprezentance. Petra Polanc je v posamični konkurenci zasedla tretje mesto, to uvrstitev je v mešanih dvojicah dosegla tudi z Miho Ivančičem, so sporočili iz Badmintonske zveze Slovenije.