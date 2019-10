V kinoteki retrospektiva Franceta Štiglica ob 100-letnici rojstva

Ljubljana, 1. oktobra - Ob stoti obletnici rojstva velikega klasika in pionirja slovenskega filma Franceta Štiglica so v Slovenski kinoteki v sodelovanju s Slovenskim filmskim arhivom pri Arhivu RS in Slovenskim filmskim centrom pripravili obsežno retrospektivo njegovih del. Uvedli jo bodo nocoj s Povestjo o dobrih ljudeh po literarni predlogi Miška Kranjca.