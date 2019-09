V Franciji še zadnje slovo od predsednika Chiraca

Pariz, 30. septembra - V Franciji so se danes z nacionalnim dnevom žalovanja še zadnjič poslovili od nekdanjega francoskega predsednika Jacquesa Chiraca, ki je v 87. letu starosti umrl v četrtek. Slovesne maše so se udeležili številni sedanji in bivši državni voditelji, med njimi tudi slovenski predsednik Borut Pahor.