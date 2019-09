GZS v sodelovanje s svetom savdskih zbornic

Ljubljana, 30. septembra - Več kot 40 slovenskih in savdskih gospodarstvenikov se je v Ljubljani danes udeležilo foruma ob obisku delegacije savdskih podjetij v Ljubljani. Ob forumu, ki ga je pripravila Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), je bil podpisan tudi memorandum o sodelovanju med GZS in svetom savdskih zbornic, so sporočili iz GZS.