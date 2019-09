Na Ljubljanski borzi sklenjenih za skoraj šest milijonov evrov poslov

Ljubljana, 30. septembra - Borzni posredniki na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 5,86 milijona evrov poslov, od tega za 5,13 milijona evrov z državnimi obveznicami. Med delnicami so bile najprometnejše Krkine, s katerimi so vlagatelji opravili za 364.220 evrov prometa, tečaj pa se je znižal za 0,64 odstotka. Indeks SBI TOP se je ob tem znižal za 0,13 odstotka.