Koprski kriminalisti pri kaznivem dejanju zasačili sodelavca

Koper, 30. septembra - Koprski kriminalisti so pri kaznivem dejanju zasačili svojega sodelavca. Na sled so mu prišli pri preiskavi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Kriminalist je že dobil izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.