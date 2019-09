S She She Pop uvod v jubilejni 25. festival Mesto žensk

Ljubljana, 1. oktobra - S predstavo Predali berlinskega kolektiva She She Pop se drevi v Slovenskem mladinskem gledališču začenja 25. mednarodni festival sodobnih umetnosti - Mesto žensk. Do 13. oktobra bo festival potekal na več prizoriščih po Ljubljani, pa tudi v Mariboru in Zagrebu. Zaznamovala ga bo tema #HerStory, vizualno ga promovira Vagina Dentata.