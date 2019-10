Umetnost zbiratelja Gurlitta prvič na ogled v Izraelu

Jeruzalem, 1. oktobra - V Izraelskem muzeju v Jeruzalemu so prvič na ogled dela trgovca z umetninami v času nacizma Hildebranda Gurlitta, ki so mu nacisti dovolili prodajo t.i. degenerirane umetnosti, zasežene v muzejih in drugod. Na razstavi je zbranih okrog 100 slik, risb, grafik in kipov iz njegove zbirke, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.