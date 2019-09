Nagrada Vaclava Havla v roke ujgurskemu aktivistu in pobudi mladih za človekove pravice

Strasbourg, 30. septembra - Letošnjo, sedmo nagrado Vaclava Havla za izjemno državljansko aktivnost in zavzemanje za človekove pravice bosta letos prejela zaprti ujgurski intelektualec Ilham Tohti in pobuda mladih za človekove pravice YIHR, ki združuje mlade iz držav Zahodnega Balkana in si prizadeva za spravo med narodi.