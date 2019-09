Komisarski veteran Šefčovič skozi zaslišanje brez pretresov

Bruselj, 30. septembra - Slovak Maroš Šefčovič, kandidat za podpredsednika Evropske komisije za medinstitucionalne odnose in predvidevanja, je danes v Bruslju odprl sezono zaslišanj komisarskih kandidatov. Zaslišanje je bilo precej tehnično in suhoparno, zapletov pri njegovem potrjevanju ni pričakovati, čeprav so se nekateri obregnili ob njegovo nalogo "predvidevanja".