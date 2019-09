Tudi v Logatcu mreža prostovoljnih voznikov Prostofer

Logatec, 30. septembra - Občina Logatec se pridružuje že več kot dvajsetim slovenskim občinam v projektu Prostofer, ki s pomočjo prostovoljcev in zavoda Zlata mreža zagotavlja brezplačni prevoz starejšim ter jim tako olajša dostop do različnih storitev. Ključe električnega avtomobila so danes prevzeli logaški prostovoljni vozniki, Prostofer pa bo vozil od 10. oktobra.