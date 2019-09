Slovenija in Hrvaška v ločeni rešitvi za odlaganje jedrskih odpadkov

Bled, 30. septembra - Slovenija in Hrvaška na današnjem zasedanju meddržavne komisije za Nuklearno elektrarno Krško (Nek) na Bledu nista dosegli dogovora glede skupnega odlagališča jedrskih odpadkov na Vrbini. Hrvaška tako nadaljuje z aktivnostmi za svoje odlagališče. Nestrinjanje z lokacijo pa so danes izrazili aktivisti iz Bosne in Hercegovine.