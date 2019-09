Smučarji v Kopru razkrili visoke cilje za sezono 2019/20

Koper, 30. septembra - Slovenski smučarji so izkoristili enega redkih prostih terminov in se pred sezono 2019/20 javnosti predstavili v Kopru. Predstavniki smučarske zveze že v uvodu niso pozabili izpostaviti svetovnega prvenstva v poletih, ki ga bo prihodnje leto marca gostila Planica, pa tudi SP v biatlonu 2021 na Pokljuki in SP v nordijskem smučanju 2023 v Planici.