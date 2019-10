Dars v osmih mesecih prodal za 6,3 milijona evrov več vinjet

Ljubljana, 1. oktobra - Dars je od 1. decembra 2018 do konca letošnjega avgusta prodal za 176,2 milijona evrov vinjet, kar je za 6,3 milijona evrov več kot v enakem lanskem obdobju. Zaradi neuporabe ali nepravilne uporabe vinjet pa so cestninski nadzorniki od začetka leta do 23. septembra izdali 44.918 plačilnih nalogov, največ v tednu od 5. do 12. avgusta.