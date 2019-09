Tudi v ZD Maribor že izplačali nagrade, drugod še čakajo

Maribor/Kranj/Ajdovščina/Nova Gorica, 30. septembra - Potem ko so v Ljubljani to že storili, so tudi v mariborskem zdravstvenem domu izvedli prva izplačila bolj obremenjenim zdravstvenim timom družinske medicine po aneksu dve k splošnemu dogovoru. V nekaterih drugih zdravstvenih domovih, ki so med bolj obremenjenimi, pa z izplačili še čakajo.