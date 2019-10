Mavrič: Ni bilo idealno, upajmo, da bo v petek boljše

Stuttgart, 1. oktobra - Slovenske telovadke Teja Belak, Tjaša Kysselef in Adela Šajn so v ponedeljek že dodobra spoznale dvorano Hanns-Martin-Schleyer in opravile uradni trening pred 49. svetovnim prvenstvom v Stuttgartu. V Nemčiji bodo vse tri nastopile v mnogoboju, cilj odprave pa je vozovnica za olimpijske igre v Tokiu leta 2020.