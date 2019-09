Kulturniki premierja Šarca in koalicijo pozvali k izpolnjevanju koalicijskega sporazuma

Ljubljana, 30. septembra - Organizacije in posamezniki s področja kulture premierja Marjana Šarca in koalicijo kot celoto pozivajo, da prevzamejo odgovornost za zapisano v koalicijskem sporazumu in se nemudoma zavzamejo za ukrepe, s katerimi se bo končno dosegel pozitivni razvojni premik tudi za nevladno kulturo ter samostojne ustvarjalke in ustvarjalce.