Nezakonito prevažali 16 tujcev

Ljutomer, 30. septembra - Ljutomerski policisti so v petek, malo po 14. uri, med nadzorom v okviru varovanje državne meje v Šprincu zaustavili tri osebne avtomobile s srbskimi registrskimi oznakami. Ugotovili so, da trije državljani Srbije v vozilih nezakonito prevažajo 16 državljanov Turčije, so danes sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.