Z oktobrom na Obali manj območij za plačilo parkirnine

Portorož, 1. oktobra - Na območju parkirišča v Strunjanu in na Seči se bo cena parkiranja danes in do konca aprila prihodnje leto prepolovila na pol evra za vsako začeto uro. Potem ko je parkiranje na območju Fiese od septembra brezplačno, bo od danes to veljajo tudi med odcepom za Koprsko cesto do krožišča pri odcepu za Podvozno ulico v Portorožu.