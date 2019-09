V ZNP obsojajo pritiske na Požareport

Ljubljana, 30. septembra - V Združenju novinarjev in publicistov obsojajo pritiske na Požareport in oddajo Faktor, ki jih po njihovih besedah izvaja premierjev kabinet. Požareport je namreč poročal, da mu nova članica uprave Telekoma Vida Žurga grozi, da bo Telekom prenehal oglaševati na portalu in v oddaji Faktor, če bosta še naprej poročala o njej, so zapisali.