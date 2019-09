Ljubljana, 30. septembra - Na Ljubljanski borzi vlagatelji tudi v uvodu v nov trgovalni teden najbolj povprašujejo po delnicah Krke. Njihov tečaj pridobiva in je doslej zrasel za tretjino odstotka. V negativno območje pa so zdrsnili tečaji Telekoma, NLB in Luke, ki indeks držijo tik pod gladino.