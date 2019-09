Na Dunaju razstava o sodelovanju skupine Irwin z drugimi umetniki

Dunaj, 30. septembra - V Galeriji Christine König je na ogled razstava I'm one only if I'm many, ki predstavi sodelovanje skupine Irwin z drugimi umetniki. Razstava je del projekta Curated by, ki je povezal 22 dunajskih galerij. Te so k sodelovanju povabile mednarodni kustose, med njimi direktorico Moderne galerije Zdenko Badovinac, ki je kurirala pričujočo razstavo.