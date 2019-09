Sodišče v Benetkah kaznovalo roparja nakita iz Doževe palače

Zagreb/Benetke, 30. septembra - Beneško sodišče je prisodilo večletno zaporno kazen dvema od šestih roparjev iz Hrvaške in Srbije, ki so januarja lani na razstavi Zakladi mogulov in maharadž v Doževi palači v Benetkah ukradli več milijonov evrov vreden nakit. Skupino roparjev povezujejo z znano mednarodno kriminalno združbo Rožnati panter.