SDH v polletju s 30,4 milijona evrov čistega dobička

Ljubljana, 30. septembra - SDH je v letošnjem prvem polletju ustvaril 30,38 milijona evrov čistega dobička, kar je 17 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Razliko v največji meri predstavlja prihodek iz odprave slabitve v letu 2018, so zapisali v SDH in dodali, da so v prvi polovici letošnjega leta izpolnili vse ključne cilje uspešnosti poslovanja.