Srebrni odbojkarji z ladjico po Ljubljanici

Ljubljana, 30. septembra - Slovenski odbojkarji, ki so na evropskem prvenstvu osvojili srebro, se bodo v okviru današnjega sprejema v središču Ljubljane ob 16.15 na Prulskem mostu vkrcali na ladjico. Navijači jih bodo lahko pozdravili na poti od Šentjakobskega mostu do Tromostovja, kjer se bodo z ladjice izkrcali pred Dvornim barom in se peš podali do Kongresnega trga.