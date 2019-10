Ukrepi vrtcev in šol na področju varovanja osebnih podatkov včasih strožji od zakona

Ljubljana, 3. oktobra - Razumevanje zakona o varstvu osebnih podatkov še vedno povzroča težave. V vrtcih in šolah so prakse zelo različne. Pri Informacijskem pooblaščencu pravijo, da prejemajo tudi večje število vprašanj na temo obdelave osebnih podatkov otrok v šolah in vrtcih, ki so rezultat "nepoznavanja določb zakonodaje in njene napačne interpretacije".