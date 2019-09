Slovenski mediji: Srbija je zasluženo zmagala, a srebro je velik uspeh

Ljubljana, 30. septembra - Slovenski odbojkarji so v nedeljo v Parizu po letu 2015 osvojili drugo srebrno odličje na evropskih prvenstvih. Kljub veliki želji, da tokrat osvojijo sam vrh, so v finalu morali priznati premoč Srbom. Slovenski mediji so enotni, da so srbski odbojkarji zasluženo zmagali, a dodajajo, da je srebrno odličje vseeno velik uspeh.