Pogrešan 74-letni Avgust Šmon iz Slovenj Gradca

Ljubljana, 30. septembra - Od petka pogrešajo 74-letnega Avgusta Šmona iz Slovenj Gradca, oskrbovanca tamkajšnjega zavetišča za brezdomce. Ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen v temnejša oblačila. Visok je okoli 170 centimetrov in srednje postave, ima sive lase in sivo brado, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.