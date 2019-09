V Novem mestu skupinska razstava Grafika treh

Novo mesto, 30. septembra - V Galeriji Kulturnega centra Janeza Trdine v Novem mestu bodo drevi ob 19. uri odprli razstavo Grafika treh, ki bo predstavila tri vidnejše novomeške grafike zadnjega obdobja Hama Čavrka, Nataše Mirtič in Janka Orača. Čeprav ti v Novem mestu niso odraščali in so se tja priselili, vsi trije sodijo v lok razvoja novomeške grafike.