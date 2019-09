Srbski mediji: Zgodovina se ponavlja: Srbija vlada evropski odbojki

Ljubljana, 30. septembra - Srbija je z devetimi zmagami na devetih tekmah prišla do tretjega naslova evropskih prvakov. Ne pomnimo, kdaj je nazadnje kakšna ekipa na tak način prišla na vrh Evrope, kot je to uspelo varovancem Slobodana Kovača, piše Srbija danas. "Zgledovali smo se po odbojkaricah," pa pravijo zlati odbojkarji. Tudi Srbkinje so pred tedni osvojile naslov.