V "odbojkarskem" Kamniku niso bili slabe volje

Kamnik, 30. septembra - V tradicionalnem slovenskem odbojkarskem mestu Kamniku si je na Glavnem trgu finale evropskega prvenstva v odbojki ogledalo približno tisoč najbolj zvestih navijačev. A tudi to ni bilo dovolj, da bi slovenski odbojkarji v Parizu prišli do zlata, so sporočili iz Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnika. Vseeno slabe volje ni bilo.