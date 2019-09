Vreme: Povečini sončno

Ljubljana, 30. septembra - Danes bo povečini sončno, le v zahodni in delu osrednje in južne Slovenije bo bolj oblačno. Pihal bo jugozahodni veter. Proti večeru se bo pooblačilo tudi na severovzhodu, kjer bo za krajši čas zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.