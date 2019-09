Najzvestejši navijači že na Brniku pričakali srebrne odbojkarje

Brnik, 30. septembra - Slovenski srebrni odbojkarji, aktualni evropski podprvaki, so v domovini. Na brniškem letališču jih je ponoči okrog poldruge ure zjutraj pričakalo okrog 150 navijačev, ki so nosilcem srebrnih odličij z letošnjega evropskega prvenstva stisnili roko, čestitali in prejeli tudi nekaj avtogramov.