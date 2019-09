Srbija v finalu evropskega prvenstva boljša od Slovenije

Pariz, 29. septembra - Odbojkarji Srbije so novi evropski prvaki v odbojki. V današnjem finalu v Parizu so morali Slovenci priznati premoč tekmecem z 1:3 (19, -16, -18, -20) in so po štirih letih osvojili še drugo srebro na tovrstnem tekmovanju.

* Dvorana AccorHotels Arena, gledalcev 12.654, sodnika: Akinci (Turčija), Guillet (Francija).

* Slovenija: T. Štern 2, Pajenk 12, Kozamernik 9, Šket, Gasparini 7, Vinčić 1, Štalehar, Ž. Štern, Klobučar, Kovačič, Videčnik, Urnaut 10, Čebulj 15, Planinšič.

* Srbija: Okolić, Kovačević 20, Petrić 12, Čirović, Peković, Krsmanović, Ivović, Jovović 1, Atanasijević 22, Luburić, Majstorović, Podraščanin 5, Lisinac 11, Todorović.

Uvod v tekmo je nakazal, da bi bil večer v dvorani Paris Bercy lahko slovenski. Prešernova Zdravljica je zadonela bistveno glasneje od srbske himne Bože pravde, ki jo je uglasbil slovenski skladatelj Davorin Jenko. Slovenska grla so bila v podporo odbojkarjem glasnejša od srbskih. Na koncu je bila del zmage le Jenkova skladba, ki je v osrednji pariški športni dvorani zadonela še enkrat.

Slovenci so v uvodu prvega niza pokazali, da so se dobro pripravili na tekmeca, ki ga vodi nekdanji slovenski selektor Slobodan Kovač in v uvodu onemogočili morda najnevarnejšega reprezentanta Srbije Aleksandra Atanasijevića ter povedli s 4:2. A tudi Srbi so pokazali, da niso naivna ekipa in zaostanek 3:5 s štirimi zaporednimi točkami spremenili v +2. Na osmi točki sta bili ekipi izenačeni.

Kasneje je imela rahlo pobudo Slovenija, ki si je prvo večjo prednost priigrala pri izidu 17:13, Srbiji pa ni pomagala niti minuta odmora. Predvsem Mitja Gasparini in Jan Kozamernik sta z zabijanji prednost povišala na +5 (19:14). Izredno razpoloženi Gasparini je na koncu izkoristil drugo žogo za 1:0 v nizih.

V drugem nizu je Srbija prikazala popolnoma drugačno odbojko. Po zaostanku s 3:6 so se Slovenci sicer še približali na točko, tri nove zaporedne točke Srbije pa so slovenskega selektorja Alberta Giulianija prisilile v minuto odmora. A razpoloženi Uroš Kovačević, Nemanja Petrić in Srečko Lisinac so s servisi in napadi še naprej uspešno razbijali slovensko obrambo. Pri zaostanku 5:12 je priložnost dobil Tonček Štern, ki je zamenjal Mitjo Gasparinija.

A srbski servis je bil še naprej praktično brez napake. Pri vodstvu Srbije z 19:10 je bilo jasno, da bo izid v nizih izenačen, Slovencem pa se je samozavest vrnila na obraze, ko so zaostanek 12:21 znižali na 15:21, a dvoma o razpletu ni bilo več.

Uvod tretjega niza je minil v boju za vsako točko, pri zaostanku s 6:7 pa so sledile srbske minute in po štirih zaporednih točkah vodstvo s +5. Slovenija ni več spominjala na ekipo, ki je ugnala Poljsko in Rusijo. Tine Urnaut in druščina so se približali na -3, pri zaostanku z 11:18 pa se je izrisoval tudi končni izid tega niza. Srbija je v teh trenutkih z blokom obvladovala slovenski napad.

V četrtem nizu so se pri vodstvu s 3:1 in 4:2 vnovič oglasili številni slovenski navijači. A Srbi, pri katerih je bil še vedno neustavljiv predvsem Kovačević, so s kančkom sreče, predvsem pa z izredno borbenostjo izid obrnili s štirimi zaporednimi točkami. Manjši šok za Slovenijo je sledil ob zaostanku s 7:9, ko je Gasparini uspešno napadel, posnetek pa je pokazal, da je odbojkar z Obale pri tem napravil prestop in namesto za točko je Slovenija zaostajala za tri. Slovenija se je še približala na 10:11 in 11:12.

Sledila je serija Srbije za 11:16, 12:18 in 13:19. Izkušena Srbija razlike ni več izpustila iz rok in po letu 2011 osvojila nov naslov najboljših na stari celini, pa čeprav je bilo v končnici še nekaj napetih trenutkov, ko se je Slovenija s 15:23 približala na 20:23.

"Seveda smo razočarani, a dejstvo je, da so Srbi danes igrali bolje od nas. Kaznovali so vse naše napake in tudi, ko smo imeli dober sprejem, so zaigrali dobro v bloku in nam pobegnili. Ko zaostajaš, je seveda težko. Vseeno smo zelo ponosni na srebro," je v odzivu za Kanal A takoj po tekmi dvoboj pokomentiral slovenski kapetan Urnaut.