Pogačar dokazal, da je treba nanj povsod resno računati

Leeds, 29. septembra - Mladi up slovenskega kolesarstva Tadej Pogačar je svoji debitantski sezoni v svetovni seriji navduševal iz dirke v dirko. Na dirki po Španiji je zmagal v treh etapah in jo končal na tretjem mestu, pokazal pa je tudi, da ima izjemen potencial na enodnevnih dirkah, na katerih Slovenci do zdaj niso blesteli.