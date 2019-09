Na parlamentarnih volitvah v Avstriji največ glasov osvojila ÖVP

Dunaj, 29. septembra - Na parlamentarnih volitvah v Avstriji je največ glasov, 37 odstotkov, osvojila ljudska stranka (ÖVP), ki je pridobila precej podpore. Veliko pa so jo izgubili socialdemokrati (SPÖ) na drugem mestu in svobodnjaki (FPÖ) na tretjem. V nationalrat so se znova prebili Zeleni, poslance pa bo imela tudi liberalna stranka Neos.