Slovenski motokrosisti 13. na pokalu narodov

Assen, 29. septembra - Nizozemski Assen je bil prizorišče zadnje preizkušnje sezone najboljših motokrosistov sveta, ki so se pomerili na tradicionalnem pokalu narodov. Slovenija v postavi Tim Gajser, Jan Pancar in Peter Irt je osvojila končno 13. mesto. Skupaj je nastopilo 34 reprezentanc. Zmagala je Nizozemska pred Belgijo in Veliko Britanijo.