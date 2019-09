Koalicijska pogajanja v Izraelu v slepi ulici

Jeruzalem, 29. septembra - V Izraelu so se koalicijska pogajanja med stranko Likud premierja Benjamina Netanjahuja in Modro in belo stranko Benija Ganca znašla v slepi ulici, saj se jima danes ni uspelo dogovoriti o delitvi oblasti v morebitni vladi narodne enotnosti. Stranki odgovornost za zastoj pripisujeta druga drugi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.