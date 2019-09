Ljubljana, 29. septembra - Ponoči bo precej jasno, več oblačnosti bo v Posočju, kjer bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju do 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.