Ob drugi obletnici katalonskega referenduma v pričakovanju sodbe organizatorjem

piše Blaž Mohorčič

Barcelona, 30. septembra - Odnosi med španskimi in katalonskimi oblastmi se ob drugi obletnici spornega katalonskega referenduma močno zaostrujejo, pri čemer je do sredine oktobra pričakovati še sodbo 12 nekdanjim katalonskim voditeljem zaradi njihove vloge pri organizaciji referenduma. Razdeljeni pa so tudi v taboru za neodvisnost Katalonije.