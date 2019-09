Jelenc: Za nami je ena najuspešnejših sezon v zgodovini

Seu d'Urgell, 30. septembra - Kajakaše in kanuiste v slalomu na divjih vodah v sezoni čaka še pot na Japonsko, kjer bo na sporedu olimpijska generalka, ki pa večjega tekmovalnega pomena ne bo imela. Glavne tekme so že za reprezentanti, direktor reprezentance ter alfa in omega tega športa Andrej Jelenc je s sezono zelo zadovoljen, ocenil jo je kot eno najboljših v zgodovini.