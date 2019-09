Nevarnega voznika ustavilo šele več policijskih patrulj

Kranj, 29. septembra - Gorenjski prometni policisti so v petek zvečer na avtocesti na Barju z ljubljanskimi kolegi obravnavali voznika, ki se je prometni kontroli z različnimi manevri in nezanesljivo vožnjo izogibal vse od Torovega. Na Barju ga je več policijskih patrulj prisilno ustavilo s skupinskim zmanjševanjem hitrosti in potiskanjem ob rob avtoceste.