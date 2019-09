Tudi pred Eifflovim stolpom že donela Zdravljica

Pariz, 29. septembra - Slovenski navijači so večinoma že v soboto prispeli v Pariz, kjer bodo danes ob 17.30 slovenski odbojkarji zaigrali za zmago v finalu evropskega prvenstva proti Srbiji. Navijači so se zbrali pred najznamenitejšo ikono Pariza, Eifflovim stolpom, in a capella na vsa grla zapeli Zdravljico, ki je odmevala po Champs de Mars.